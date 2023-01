Trauerfeier Düsseldorfer nehmen Abschied vom Kö-Peter

„Die Not der anderen war für dich wie deine eigene Not“: Mit diesen Worten verabschiedete sich Oliver Ongaro, Sozialarbeiter bei fiftyfitfy, von Peter Otte, der in Düsseldorf besser als Kö-Peter bekannt war. Als „Armer in der Welt der Reichen“ habe Peter es nicht immer leicht gehabt, und doch habe er sich immer für die eingesetzt, denen es schlechter ging als ihm. Oliver Ongaro war nur einer der rund 40 Menschen, die am Mittwoch in der Andreaskirche Abschied vom Kö-Peter nahmen.