Talkshow-Moderatorin Anne Will hört zum Jahresende auf

Dass es in Talkshows mal mehr, mal weniger konfrontativ zugeht, liegt nicht nur an der Auswahl der Gäste, sondern manchmal auch an der Sperrigkeit des Themas oder schlicht an der Tagesform derer, die die Runde leiten. Was Anne Will und ihre weiblichen Mitstreiterinnen männlichen Ober-Talkern von Anfang an voraushatten: Sie wirkten weniger selbstverliebt, legten mehr Selbstironie an den Tag, begriffen sich stärker als Moderatorinnen denn als Matadore in der Arena der Eitelkeiten. Was sie bislang nicht ändern konnten: Nach wie vor sind Frauen als Gäste in Talkrunden deutlich unterrepräsentiert.