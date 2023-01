So wird der Dortmunder „Tatort“ Der erste Fall ohne Martina

Faber und die Kollegen haben nur sporadischen Kontakt: Er schiebt jeden weg, der ihm helfen will, Er ist unleidlich, eklig und verletzend. Pawlak und Herzog kämpfen mit eigenen Problemen. Sie finden zumindest etwas regelmäßiger zueinander, als Faber feststellt, dass das Haus, in dem sein Vater lebt, auch zum Spekulationsobjekt werden sollte. Dort ist ein Friseursalon, dessen Besitzer Martin (Andreas Schröders) sich anstelle von Faber um den Senior kümmert. In diesem Salon klatschen die Damen unter der Trockenhaube, eine bringt den Sekt mit, die andere selbst gebackenen Kuchen. Und Martin, die gute Seele, geht zwischendurch an die Bude und holt ne Wurst für alle. Aus diesem Kosmos ist Peter Faber ausgebrochen, der Zuschauer erfährt, dass es einen großen Riss zwischen Vater und Sohn gegeben hat, der mit dem Tod der Mutter zu tun haben muss. Jupp Faber wird gespielt von Wolfgang Rüter, geboren in Castrop-Rauxel, ausgebildet an der Folkwang-Schule in Essen – die perfekte Besetzung für ein Pott-Original.