TV-Nachlese zu Anne Will „Mehr Klimaschutz oder kein Klimaschutz?“

Die Räumung von Lützerath ist so gut wie beendet, die Diskussion um den Abbau der Braunkohle nicht. Bei „Anne Will“ in der ARD debattierten am Sonntagabend zwei Aktivistinnen, zwei Wissenschaftler und zwei Politiker über die Bedeutung des Weilers. In ihrer ersten Sendung nach der Winterpause fragt die Moderatorin: „Ist Lützerath eine Zerreissprobe für die Deutsche Klimapolitik?“