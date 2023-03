Sender setzt Rotstift an RBB will fast 50 Millionen Euro einstreichen

Der in eine tiefe Krise gestürzte Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) will bis Ende 2024 insgesamt 100 Stellen streichen. Außerdem sollen Sendungen eingestellt werden. Hintergrund sind geplante Einsparungen von fast 50 Millionen Euro, wie der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am 22. Februar in Berlin mitteilte. Die Rede war von „Misswirtschaft der vergangenen Jahre“.