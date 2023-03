Chantal im Märchenland „Fack ju Göhte“-Figur Chantal bekommt eigenen Film

Schauspielerin Jella Haase (30) ist mit den „Fack ju Göhte“-Komödien bekanntgeworden. Nun bekommt ihre Figur Chantal einen eigenen Film. Die Produktion mit dem Arbeitstitel „Chantal im Märchenland“ soll 2024 in die Kinos kommen, wie das Unternehmen Constantin Film am Donnerstag in München mitteilte. Regie führt erneut Bora Dagtekin, der auch „Das perfekte Geheimnis“ und „Türkisch für Anfänger“ gedreht hat.