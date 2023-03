Oscar-Anwärter mit Cate Blanchett Warum der Film „Tár“ so umstritten ist

Cate Blanchett Der Film erzählt von Lydia Tár, der fiktiven Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker (die hier absurderweise von deren Dresdner Kollegen verkörpert werden). Cate Blanchett spielt diese in ihrem Milieu unheimlich mächtige Frau so großartig, dass es verflixt wäre, wenn sie dafür nicht ihren dritten Oscar bekommen würde. Der Aufstieg Lydia Társ wird zu Beginn des Film auf einer Podiumsdiskussion in Manhattan skizziert: Adam Gopnik, der auch im echten Leben Redakteur des Intellektuellen-Magazins „New Yorker“ ist und vor wenigen Wochen tatsächlich ein Interview mit Cate Blanchett veröffentlichte, befragt Lydia Tár. Sie war Schülerin von Leonard Bernstein, leitete die Orchester in Cleveland und Boston und kam schließlich nach Berlin. Nun steht sie vor dem Höhepunkt ihrer Karriere: Ihr biografisches Buch „Tár über Tár“ wird veröffentlicht, und die Einspielung von Mahlers 5. Symphonie steht kurz bevor. Regisseur Todd Field hat diese Rolle eigens für Blanchett geschrieben, und die 53-Jährige gibt der Figur unverbrüchliches Selbstbewusstsein. Sie strahlt die Sicherheit derjenigen aus, die durch die Metropolen der Welt chauffiert wird und längst keinen Widerspruch mehr bekommt.