Affäre um ehemalige Intendantin : RBB-Prüfbericht stellt Verstöße fest – Kontrollmechanismen werden verändert

Potsdam Eine Kanzlei hat die Vorgänge um die ehemalige Intendantin Patrica Schlesinger geprüft und Verstöße gegen interne Regelungen festgestellt. Der RBB wolle nun sicherstellen, „dass so etwas nie wieder passieren kann“.

Der Vorsitzende des RBB-Rundfunkrates, Ralf Roggenbuck, hat sich in der Affäre um die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger für ein besseres Kontrollsystem innerhalb des Senders ausgesprochen. Die bisherige „Intendantenverfassung“ habe ausgedient, erklärte Roggenbuck anlässlich einer Rundfunkratssitzung am Donnerstag in Potsdam. Dabei wurden unter anderem erste Ergebnisse eines Prüfberichts der Kanzlei Lutz Abel vorgestellt.