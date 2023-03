“Tatort“-Vorschau Alte weiße Bayern

Über weite Strecken rückt die Frage, ob Hackl tatsächlich der Täter war, in den Hintergrund gegenüber jener, wie er auf den massiv zunehmenden Fahndungsdruck reagiert. Und das ist auch gut so. Eigentlich sind es zwei Geschichten, die Dagmar Gabler (Drehbuch) und Katharina Bischof (Regie) erzählen, von Robert von Münchhofen in passende Bilder verpackt: Etwas Tätersuche und Kommissars-Knatsch, dazwischen eine deftige Portion Hackl.