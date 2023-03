Aus Pietätsgründen „ZDF Magazin Royale“ sagt Ausstrahlung ab

Die Satire-Sendung „ZDF Magazin Royale“ von und mit Jan Böhmermann wird am heutigen Freitag nicht im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Das teilte die Redaktion am Freitagnachmittag in einer Instagram-Story und auf Twitter mit. Das Thema der Ausgabe sei „Bestattungen und wurde vor den Ereignissen in Hamburg aufgezeichnet“, heißt es dort. Das Magazin verzichte, in Absprache mit dem ZDF, aus Pietätsgründen auf eine Ausstrahlung im linearen Programm. In der Mediathek soll die Sendung wie gewohnt verfügbar sein.