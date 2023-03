Serie „The Consultant“ bei Amazon Prime Christoph Waltz als Feuer-Teufel

In seiner ersten Serien-Hauptrolle gibt Waltz (666, pardon, 66 Jahre alt) einmal mehr den kultivierten Fiesling à la SS-Mann Hans Landa aus „Inglorius Basterds“. Den Besten in ähnlichen Psychopathen-Rollen steht er wie erwartet kaum nach, also Javier Bardem als Anton Chigurh in „No Country for Old Men“ und Billy Bob Thornton als Lorne Malvo in der ersten „Fargo“-Staffel.