Der letzte Fall Diese „Tatort“-Kommissare ermitteln 2024 ein letztes Mal

Und auch der NDR hat mit Blick auf 2024 „Tatort“-Veränderungen angekündigt. Die Stadt Göttingen wird nach der sechsten Folge namens „Geisterfahrt“, die am 11. Februar nächsten Jahres ausgestrahlt werden wird, nicht mehr „Tatort“-Drehort sein. Charlotte Lindholm, gespielt von Maria Furtwängler, wird nach fünf Jahren „wieder zum LKA in Hannover zurückkehren – die Zeit ihrer Strafversetzung nach Göttingen ist vorbei“, heißt es in einer Pressemitteilung des Norddeutschen Rundfunkes. Florence Kasumba, die die Ermittlerin Anaïs Schmitz verkörperte, wird nicht mehr an der Seite von Furtwängler zu sehen sein. Sie freue sich nun auf „neue spannende Projekte“.