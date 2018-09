Maybritt Illner am 13.9.2018: Was treibt Hans-Georg Maaßen?

Düsseldorf Wenige Unterstützer hatte Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen am Donnerstagabend im Talk von Maybrit Illner. Nur ein CDU-Politiker hielt an ihm fest.

Innere Unsicherheit – schützt unser Staat die Demokratie? – diese Frage stellte Maybrit Illner am Donnerstagabend im ZDF. Anlass waren die die Diskussionen um Hans-Georg Maaßen , Chef des Verfassungsschutzes. Dieser hatte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung Zweifel an der Echtheit der Aufnahmen geäußert, die Angriffe auf Migranten in Chemnitz zeigen.

Durch ein Gespräch mit der Journalistin Antonie Rietzschel führte Illner die Diskussion weg von der Person Maaßen zur rechten Szene in Ostdeutschland. Rietzschel zeigte sich nicht überrascht von rechten Protesten wie auch in Köthen, das sei das Ergebnis der vergangenen Jahre. Auch bei diesem Thema war Philipp Amthor relativ allein. Amthor, Bundestagsabgeordneter für einen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern, kam aber nicht über Floskeln hinaus wie der, man müsse differenzieren und dürfe die Ostdeutschen nicht in eine Schublade stecken. Sundermeyer stellte die Formulierung „besorgte Bürger“ in Frage: „Das ist keine Regierungskritik, die da geäußert wird auf der Straße.“