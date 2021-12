Vor Lindner und Habeck : Insgesamt 40 Auftritte – dieser Talkshow-Gast saß am häufigsten im Studio

Insgesamt 40 Auftritte – dieser Talkshow-Gast saß am häufigsten im Studio

Sandra Maischberger in der Diskussion mit Christian Lindner und Karl Lauterbach. (Archivfoto) Foto: Foto: Screenshot ARD

Düsseldorf Erneut führt ein Politiker die Liste der meist-eingeladenen Talkshow-Gäste an, inzwischen als Bundesgesundheitsminister. Die Zahl seiner Auftritte stieg sogar noch an im Vergleich zum Vorjahr.

Die Corona-Pandemie blieb das beherrschende Thema in den ARD- und ZDF-Talkshows des Jahres 2021. Dieser Umstand bescherte Kostenpflichtiger Inhalt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die mit Abstand meisten Einladungen zu diesen Sendungen. Auf insgesamt 40 Auftritte kommt der Politiker in den gängigen abendlichen Talkshows.

Wie der Branchendienst Meedia in seinem jährlichen Rückblick aufzeigt, kommt Lauterbach auf ganze 29 Auftritte in den Sendungen „Anne Will“, „Maischberger. die woche“, „Hart aber fair“ und „Maybrit Illner“. Damit liegt er vor FDP-Finanzminister Christian Lindner mit 14 Auftritten und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) mit 11 Auftritten. Auf 11 weitere Einladungen kommt der SPD-Politiker alleine in den Sendungen von Markus Lanz, die Meedia aufgrund der höheren Sendefrequenz separat betrachtet hat.