Chemnitz: Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen sieht keinen Beweis für Hetzjagd auf Ausländer

Berlin Der Verfassungsschutz-Präsident bezweifelt, dass es während der Proteste in Chemnitz zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen ist. Er sehe „gute Gründe dafür“, dass es sich um gezielte Falschinformationen handle, sagt Maaßen.

Über das Video, das Jagdszenen auf ausländische Menschen nahe des Johannisplatzes in Chemnitz zeigen soll, sagte Maaßen: „Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist.“ Nach seiner vorsichtigen Bewertung „sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“.

Nach der Tötung eines 35-Jährigen in Chemnitz hatte es dort in den vergangenen Tagen mehrfach Kundgebungen rechter Gruppen gegeben. Dabei wurden auch Ausländer und Journalisten angegriffen. Zwei mutmaßlich aus Syrien und dem Irak stammende Männer sitzen wegen des Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird seit Dienstag gefahndet.

Die Deutung der Ereignisse in Chemnitz hat für eine politische Debatte auch in Berlin gesorgt. Nachdem Bundeskanzlerin Merkel über ihren Sprecher früh eine „Hetzjagd“ verurteilt hatte, sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Mittwoch, es habe keine Hetzjagd gegeben. Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigte in einem Interview mit unserer Redaktion Verständnis für „eine Aufregung und eine Empörung in der Bevölkerung wegen dieses Tötungsdeliktes“. „Ich wäre, wenn ich nicht Minister wäre, als Staatsbürger auch auf die Straße gegangen - natürlich nicht gemeinsam mit Radikalen.“