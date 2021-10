Figur bei „Masked Singer“ enttarnt : Hinter dem Hammerhai versteckte sich ein Weltmeister

Mit riesiger Hai-Maske, Schnorchel, Taucherflossen und einer langen Schwanzflosse präsentierte in der Musik-Show „The Masked Singer“ ein Promi einen Sommerhit. Das Rateteam war vor allem mit den Beinen des Sängers beschäftigt.

Ein Hai mit bekannten Beinen: Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ enttarnt worden. Der 61-Jährige steckte im Kostüm eines Hammerhais in neonfarbener Taucher-Montur. Mit riesiger Hai-Maske, Schnorchel, Taucherflossen und einer langen Schwanzflosse sang er am Samstagabend etwas schief aber gut gelaunt den Sommerhit „Vamos a la playa“. Da ihm die Zuschauer am Samstagabend aber zu wenige Stimmen gaben, musste der Sport-Star seine wahre Identität enthüllen.