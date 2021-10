Zukunft von ARD und ZDF : Länder wollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren

Königswinter Die Länderchefs haben die Ministerpräsidentenkonferenz bei Bonn auch dazu genutzt, einen neuen Rundfunkstaatsvertrag auf den Weg zu bringen. Bis Sommer 2022 sollen weitere Reformvorschläge in den Entwurf eingearbeitet werden. Ausgeklammert wurde aber die Frage der Finanzierung.

Die 16 Bundesländer haben die Grundlage für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland gelegt. Wie die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), am Freitag erklärte, haben sich die Länderchefs bei ihrer Konferenz in Königswinter auf den Entwurf eines Staatsvertrags geeinigt. Dieser Entwurf soll voraussichtlich am 19. November veröffentlicht werden. Dann sollten Vorschläge zur Reform der Sender in eine öffentliche Anhörung eingebracht werden, so Dreyer weiter.