TV-Show „Jetzt wird geheiratet“ : Er liebt den Wendler

Meinung Düsseldorf Michael Wendler wäre nicht „Der Wendler“, wenn es bei der neuen Vox-Serie „Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ tatsächlich um eine Hochzeit und die Liebe gehen würde. Stattdessen erwartet die Zuschauer Werbung fürs neue Album – und eine Nasen-OP.

Wer einen Artikel vor seinen Nachnamen braucht, gerne über sich selbst in dritter Person und bei jeder Gelegenheit über seine Erfolge spricht, hat sich selbst schon ziemlich lieb. Das ist an sich auch kein Problem, ganz im Gegenteil: Selbstliebe ist richtig gut. Nur etwas Liebe sollte auch für andere übrigbleiben – besonders für seinen Partner. Das DEM Wendler das etwas schwer fällt, zeigt sich mal wieder im neuen TV-Format „Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet“, das montags bei Vox und bei TV Now läuft.

Denn auch wenn bei einer Hochzeit eigentlich die Braut im Mittelpunkt steht, ist er doch schließlich der Wendler. Und der Wendler nimmt ja auch noch ein neues Album auf und macht eine Nasen-OP. Das muss Deutschland erfahren.

Zu Michael Wendler wurde schon viel gesagt, geschrieben und gezeigt. Wer zugehört, zugeschaut und mitgelesen hat, dürfte ein bestimmtes Bild vor Augen haben. Dieses Bild ist ein Mix aus großer Selbstliebe, die in manchen Momenten Arroganz gleicht, der Unsicherheit eines fünfjährigen Jungen und Naivität. Man schwankt regelmäßig zwischen Abneigung und Mitleid für diesen Mann.

Und seine frisch angetraute bessere Hälfte? Bisher hatte man immer das Gefühl, Laura Müller (jetzt: Norberg) würde sich ein Stück weit hinter dem Wendler verkriechen wollen. Sie säuselte in diversen TV-Formaten nur schüchtern ins Mikro und hing immer an seinem Arm. Ja, „Let’s Dance“ hat sie wohl etwas selbstbewusster gemacht – Laura gibt jetzt auch alleine Interviews. Aber in „Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ zeigt sich die 19-Jährige auch mal von einer ganz anderen Seite: sie bockt, sie zickt und pocht auf ihren Willen.

Dabei versucht der Wendler doch, ihr alles recht zu machen. Ist doch Ziel dieser ganzen Sendung die perfekte Hochzeit für Laura – und vorneweg muss natürlich DER Heiratsantrag her. Der Wendler hat eine Knaller-Idee nach der anderen, seinem Manager Markus Krampe steht die Panik ins Gesicht geschrieben. Wendlers Augen hingegen funkeln, als Krampe darauf hinweist, dass das alles Medien-konform sein sollte. Denn der Wendler ist ja nicht zum Spaß oder gar aus Liebe da.

Am Ende kauft der Wendler in seinen Philipp-Plein-Tretern unzählige rote Rosen und stopft sie gemeinsam mit roten Herzluftballons in ein Hotelzimmer. Kerzen dürfen auch nicht fehlen, die er testweise auch schon einmal anzündet. „Ich glaub‘ schon, dass das ein Traum einer jeden Frau ist“, sagt der Wendler selbstüberzeugt wie immer – nein, ist es nicht.

Auch Laura betritt schließlich das Hotelzimmer mit einem Gesichtsausdruck, als würde es dort sehr unangenehm riechen. Die Floskeln „Oh mein Gott“ und „Warum?“ wechseln sich ab. Auf der Dachterrasse mit Blick auf den Kölner Dom und bei Kerzenschein im Sonnenlicht ist es dann so weit: Laura bekommt ihren Heiratsantrag. Fünf Minuten „Oh Baby“-Gejammer folgen. Dann müssen noch ihre Eltern per Videocall über das freudige Ereignis informiert werden. Jubelschreie bleiben aus.

Das war es dann auch zum Thema Hochzeit in der neuen TV-Show. Denn der Sendungstitel würde ja nicht „Der Wendler“ im Namen tragen, wenn es nicht größtenteils um ihn gehen würde. Denn der Wendler bringt ein neues Album raus, alte Hits inklusive. Und jetzt die Sensation: Laura soll mit ihm seinen Kassenschlager „Sie liebt den Dj“ singen. Davon ist Laura offenbar nicht begeistert und rennt heulend aus dem Ton-Studio.