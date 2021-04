Jubiläum in Hinsbeck : Ehepaar Rückwarth feiert Eiserne Hochzeit

Hinsbeck Katharina und Emil Rückwarth in Hinsbeck können am 12. April ein besonderes Jubiläum feiern: Sie sind dann 65 Jahre verheiratet. Kennengelernt haben sich sich beim Beerenpflücken.

Am 12. April feiern in Hinsbeck Katharina und Emil Rückwarth Eiserne Hochzeit, also 65 Jahre gemeinsamen Lebensweg. Die am 21. April 1938 in Hinsbeck geborene Katharina Verhees arbeitete als Verkäuferin bei Kaisers in Grefrath, später in einer Lobbericher Heißmangel.