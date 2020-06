„Baby, isch liebe disch“ : Michael Wendler und seine Laura haben geheiratet

Michael Wendler mit seiner Laura. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Cape Coral Für den Single Michael hat es sich ausgewendlert. Denn keine zwei Monate nach der Verlobung haben der Schlagersänger und seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura Müller in den USA geheiratet. Welchen Nachnamen die beiden jetzt tragen, dürfte zu Unmut führen.

Von wegen Live-Übertragung und Hochzeit mit großem Tamtam. Entgegen der Ankündigung haben sich Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) still und heimlich das Ja-Wort gegeben. Naja, ganz so heimlich war es dann doch nicht, denn die Verkündung bei Instagram durfte natürlich nicht fehlen. Dort teilten die beiden der Welt mit, dass sie sich am Freitag in den USA "getraut haben" – und sich wahnsinnig darüber freuen.

Beide posteten bei Instagram ein Kuss-Foto, auf dem die neuen Eheringe deutlich zu sehen sind. Der Wendler schrieb dazu: "Heute am 19. Juni 2020 haben wir uns in den USA standesamtlich das "Ja" Wort gegeben. Wir sind überglücklich!" Ort der Trauung war demnach Cape Coral, oder wie Laura bei Instagram schreibt: "in meiner neuen Heimat Florida".

Mit der standesamtlichen Hochzeit legt Laura Müller ihren Geburtsnamen ab. Sie heißt mit Nachnamen ab sofort wie ihr Mann. Allerdings nicht Wendler, weil das ein Künstlername ist, und genauso wenig Skowronek, wie der Wendler eigentlich von Geburt an mit Nachnamen heißt. Laura Müller ist jetzt Laura Norberg. Das ist der bürgerliche Nachname des Künstlers, den er von seiner ersten Ehefrau Claudia Norberg angenommen hatte. Bei Instagram hat Laura ihren Nachnamen auch schon dementsprechend geändert. Etwas, worüber Claudia Norberg nicht glücklich sein dürfte. Sie hatte den beiden nach dem Bekanntwerden ihrer Verlobung einen offenen Brief geschrieben und darum gebeten, aus Respekt vor ihrem Vater darauf zu verzichten, diesen Familiennamen zu verwenden. Doch dem Wendler und seiner Laura war das anscheinend "Egal!"

Zur Feier des Tages ließ sich Laura laut Instagram von ihrem Mann noch zum Essen ausführen. Und schrieb dazu: "Mein erster Tag als Micha’s Frau... aaaahhhhh ich liebe meinen Mann so sehr." Wer von den beiden immer noch nicht genug hat und traurig ist, diesen Moment nur via Social Media mitbekommen zu haben, darf beruhigt sein. Denn der Wendler kündigte zeitgleich an: "Die große kirchliche Trauung ist in wenigen Wochen live bei RTL zu sehen." So ein Glück.

(kron)