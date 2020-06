Acht neue Folgen : Sendetermin für dritte „Babylon Berlin“-Staffel in der ARD steht fest

Sendetermin für dritte „Babylon Berlin“-Staffel in der ARD steht fest

Der Schauspieler Volker Bruch als Gereon Rath in einer Szene von Folge eins des Kriminalfilms «Babylon Berlin» (undatierte Filmszene). Archivfoto. Foto: dpa/Frederic Batier

München Nachdem die dritte Staffel der Serie „Babylon Berlin“ bereits auf dem Pay-TV-Sender Sky gezeigt lief, hat die ARD nun bekanntgegeben, wann die neuen Folgen auch im Free-TV ausgestrahlt werden.

Das Erste zeigt im Oktober die dritte Staffel der 1920er-Jahre-Krimiserie „Babylon Berlin“ - der Auftakt läuft auf dem Sendeplatz des Sonntagskrimis. Die Free-TV-Premiere sei für den 11. Oktober mit drei Folgen geplant, gab Programmdirektor Volker Herres bekannt. Drei weitere schließen sich am 14. Oktober an und dann gibt es jeweils zwei am 15., 21. und 22. Oktober. Zudem werde die Serie unter anderem auch mit einer TV-Doku und einem Hörspiel begleitet. Die zweite Staffel war im Ersten donnerstags gestartet.