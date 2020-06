Bisher von Weißen gesprochen : Nicht-weiße „Simpsons“-Figuren sollen neue Stimmen bekommen

Ein Simpsons-Graffiti in Mailand. Foto: AFP/MIGUEL MEDINA

Die Macher der Fernsehserie „Die Simpsons“ wollen in Zukunft keine weißen Synchronsprecher mehr für die Vertonung von nicht-weißen Figuren einsetzen. Welche Charaktere jetzt eine neue Stimme bekommen.

Landesweite Anti-Rassismus-Proteste in den USA haben auch die Debatte über strukturellen Rassismus und Diskriminierung in der US-Gesellschaft befeuert. Die Proteste wurden vom brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis Ende Mai ausgelöst.