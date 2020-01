Laura zieht für den „Playboy“ blank : Was der Wendler zu den Nackt-Fotos seiner Freundin sagt

Was der Wendler zu den Nackt-Fotos seiner Freundin sagt

Berlin Gerade mal 19 Jahre alt und schon im „Playboy“: Wendler-Freundin Laura Müller wird das Cover der neuen Ausgabe zieren. Der Schlagersänger unterstützt sie dabei.

In einer Luxus-Villa auf Mallorca hat Laura Müller die Hüllen fallen lassen. Nicht nur vor ihrem Freund Michael Wendler, sondern auch vor dem „Playboy“-Team. Ab Donnerstag kann jeder die Bilder sehen, die im Oktober entstanden sind.

Die 19-Jährige wird das Cover der ersten „Playboy“-Ausgabe im neuen Jahr schmücken. „Ein großer Traum geht damit für mich in Erfüllung, auch wenn ich daran denke, welche Ikonen dieses Magazin schon geziert haben: Marilyn Monroe, Madonna, Naomi Campbell, Pamela Anderson und jetzt ich. Ich fühle mich sehr geehrt“, sagte sie der „Bild“ in einem Doppelinterview gemeinsam mit ihrem Freund Michael.

Die Influencerin hat 240.000 Follower auf Instagram. Auf ihrem Kanal postet sie viele Paar-Bilder mit dem Wendler, posiert auf vielen Bildern aber auch alleine. Nun stellt sie statt ihrer Beziehung also ihren Körper zur Schau und modelt erstmals für ein großes Magazin.

Die 19-Jährige lobt auch das Team des Männermagazins – ebenso wie ihren Freund. „Ich hatte ein tolles Team um mich herum, welches ich auch in mein Herz geschlossen habe. Michael war natürlich mit dabei und an meiner Seite. Er unterstützt mich in allen Dingen mit seiner liebevollen Art.“