„Pocher vs. Influencer“ : Diese Social-Media-Stars treten im TV gegen Oliver Pocher an

Oliver Pocher (Archivfoto). Foto: dpa/Henning Kaiser

Nach „Pocher vs. Wendler“ legt sich Komiker Oliver Pocher erneut mit Stars aus den sozialen Netzwerken an. Dieses Mal tritt der Entertainer gleich gegen vier Kontrahenten an.

Der Komiker und selbsternannte Social-Media-Polizist Oliver Pocher ist zurück im Fernsehen. Rund ein Jahr nach „Pocher vs. Wendler“ startet am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr das neue Format des Entertainers. In „Pocher vs. Influencer“ legt sich Pocher erneut mit Stars und Sternchen der Sozialen Netzwerke an. Dieses Mal nimmt er sich gleich vier Influencer zur Brust und tritt gegen sie in Eins-zu-eins-Duellen an.

„In spektakulären Spielen müssen die Teilnehmer ihren Mut, ihre Geschicklichkeit und ihren Grips unter Beweis stellen, bevor es im großen Finalspiel um die Ehre geht“, heißt es in der Ankündigung von RTL. Die Show wird dabei so ähnlich aufgebaut sein wie schon „Pocher vs. Wendler“ und geht damit in die gleiche Richtung wie „Schlag den Raab“ oder die Duell-Formate mit Joko und Klaas.

„Knapp ein Jahr nach ‚Pocher vs. Insolventer Verschwörungstheoretiker’ freue ich mich auf die Fortsetzung des Formats mit dem ultimativen Gegner: 'Pocher vs. Influencer'”, sagt Oliver Pocher. „Es wird Zeit, von der Bildschirmkontrolle in den direkten Fight und der persönlichen Eins-zu-eins-Situation zu gehen. Ich bin gespannt, welche Influencer sich das ebenfalls trauen werden. Ich bin auf jeden Fall bereit.“

Getraut haben sich am Ende Twenty4tim, Kristina Levina, Younes Zarou und Payton Ramolla. Die Instagram- und TikTok-Stars und -Sternchen werden das Duell mit dem kampferprobten Entertainer aufnehmen und um die Ehre spielen. Vollständig eins gegen eins werden aber nicht alle der Spiele sein. Bei einigen Herausforderungen wird Oliver Pocher auch von Ehefrau Amira Pocher unterstützt.

Das Format „Pocher vs. Wendler“ wurde im letzten Jahr erstmals ausgestrahlt und sollte den Höhepunkt eines lang andauernden Streits der beiden Promis darstellen. In einem TV-Duell trat der Komiker gegen den Schlagersänger an, um den Streit endgültig beizulegen. In mehreren Spielen besiegte Pocher den Wendler und gewann so die Show.