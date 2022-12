„Deutschland sucht den Superstar“ Der Tag von Dieter Bohlens Rückkehr steht fest

Dieter-Bohlen-Fans sollten sich den 14. Januar 2023 im Kalender ankreuzen. An dem Abend um 20.15 Uhr kehrt der „Pop-Titan“ in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ zurück. Das teilte RTL am Dienstag mit. Es ist die 20. und letzte Staffel von „DSDS“.