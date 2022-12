Europäischer Rechnungshof Deutschland fällt bei Digitalisierung zurück

Was ist aus der groß angelegten Digitalisierungs-Strategie für die öffentliche Verwaltung in der EU geworden, wollte der Europäische Rechnungshof wissen. Das Ergebnis seiner Prüfung ist für die Kommission nicht rühmlich. Doch am Rande geriet auch der Fortschritt der einzelnen Mitgliedstaaten in den Blick. Prüferin Ivana Maletić und ihr Team kamen zu dem Ergebnis, dass „einige Länder bei der Bereitstellung öffentlicher digitaler Dienste deutlich mehr Fortschritte gemacht haben als andere“. Ihr Befund: „Deutschland zum Beispiel hat zwischen 2017 und 2020 keine großen Fortschritte gemacht und liegt 2020 unter dem EU-Durchschnitt“, sagte sie zusammenfassend unserer Redaktion.