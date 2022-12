Azubi-Bauprojekt der Stadt-Sparkasse Solingen Spielgeräte für Grundschule Böckerhof

Die Grundschule Böckerhof bekommt in der Zeit vom 24. bis 28. April 2023 neue Spielgeräte auf den Schulhof und profitiert damit vom Azubi-Bauprojekt der Stadt-Sparkasse Solingen. Coronabedingt musste das Projekt 2020 und 2021 pausieren. Zuletzt wurde das Gelände der Geschwister-Scholl-Schule an der Uhlandstraße in diesem Frühjahr von Auszubildenden des zweiten Lehrjahres des Kreditinstitutes mit neuen Spielgeräten ausgerüstet. Vor zwei Jahren war die Geschwister-Scholl-Schule von einer Jury aus Vertretern von Radio RSG, Solinger Morgenpost, Solinger Tageblatt, der Jugendförderung und der Stadt-Sparkasse als besonders förderungswürdig ausgewählt worden.