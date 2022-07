Bekannt wurde er erstmals in den 80er Jahren durch die Popband „Modern Talking“, die er im Duo mit Thomas Anders bildete. Die beiden feierten in Europa, Asien Afrika große Erfolge mit Titeln wie „You're my Heart You're my Soul“, „You can win if you want“, „Cheri Cheri Lady“, „Brother Louie“ oder „Antlantis is Calling“. 1987 trennte sich das Duo allerdings im Streit. Von 1998 bis 2003 feierten Bohlen und Thomas Anders ein eher folgenloses Comeback.