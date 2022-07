Er war mit Sicherheit einer der ikonischsten Kandidaten: Daniel Küblböck. Er nahm an der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2003 teil, die Alexander Klaws für sich entscheiden konnte. Küblböck, der dritter wurde, schaffte es danach mit „You Drive Me Crazy“ an die Spitze der Charts. 2018, lange nach seiner DSDS-Teilnahme verschwand er tragischerweise spurlos auf einer Kreuzfahrt vor der Küste Neufundlands. Nach ergebnisloser Suche wurde Küblböck für tot erklärt.