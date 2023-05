Explosion in Ratingen Polizei findet Messer und Dolche im Keller des Beschuldigten – Haftbefehl erlassen

Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr zu dem Hochhaus in Ratingen gerufen worden, weil sich dort eine Person in Not aufhalten sollte. Neben dem 56-Jährigen lebte dort auch noch dessen Mutter. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung waren die Einsatzkräfte auf eine weibliche Leiche gestoßen, bei der es sich vermutlich um dessen Mutter handelt. Die Leiche soll dort schon länger gelegen haben. Unabhängig von dem Fall verstarb in dem Hochhaus am selben Tag noch eine ältere bettlägerige Person nach einem internistischen Notfall.