Ratinger Innenstadt C&A bleibt nun doch im Ratinger Stadttor

Ratingen · Gute Nachricht zum Jahresende: An eine Schließung im Januar 2024 ist nicht mehr zu denken. Man will jetzt am Standort auf der Bechemer Straße weitermachen.

19.12.2023 , 09:57 Uhr

Kehrtwende: C&A auf der Bechemer Straße wird nun doch am Standort in der Innenstadt. Foto: Achim Blazy (abz)