Ratingen Rote Funken auf Adventstour

Ratingen · Der Halt am Kornsturm gehört im Advent für die Roten Funken in vorweihnachtlicher Stimmung zum festen Programm. Die Lichterfahrt mit dem Bagagewagen will gut vorbereitet sein.

17.12.2023 , 10:50 Uhr

Die Roten Funken machen Station am Kornsturm. Foto: Achim Blazy (abz)

Hanno Breitkopf und Markus Braun waren mitsamt Unterstützung wieder dreimal in weihnachtlicher Mission unterwegs. Mit dem hell erleuchteten historischen Bagagewagen der Roten Funken zogen sie während ihrer Lichterfahrt durch die Ratinger Stadtteile und sorgten für vorweihnachtliche Stimmung - und das geradezu nach Fahrplan. Auf dem standen für Freitag Hösel, Breitscheid und Lintorf, Am Samstag Innenstadt und Ost, am Sonntag West, Tiefenbroich, Süd - und Homberg.

(köh/RP)