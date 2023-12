Top-Sport beim NRW-Turnier in Bonn Ratinger Säbelfechter gewinnen U 17-Landesmeisterschaft

Am Wochenende gingen in Bonn die NRW-Mannschaftsmeisterschaften über die Bühne. Dabei feierten die Säbelfechter des TV Ratingen in der Altersklasse U17 den Titel. Tammo Hahn, Eren Angelkorte, Gereon Simons und Hannes Carus bildeten das Ratinger Team, das die Konkurrenz in einem spannenden Wettkampf hinter sich ließ.