“Wer stiehlt mir die Show“ Diese drei Promis wollen Joko Winterscheidt die Show stehlen

Mittlerweile wurde angekündigt, welche drei Prominenten sich an diese anspruchsvolle Aufgabe heranwagen. Der erste Kandidat ist für Fans von „Joko & Klaas“ kein Unbekannter. Schauspieler Matthias Schweighöfer (42) taucht immer wieder in den Shows der beiden Entertainer auf und hatte auch in der fünften WSMDS-Staffel einen kurzen Auftritt als Telefonjoker. Dass er Humor hat und nicht auf den Kopf gefallen ist, hat er also bereits gezeigt. Aber reicht das auch, um Joko Winterscheidt die Show zu stehlen?