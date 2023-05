„Alarmstufe Rot“ Riesige Gesteinsmassen bedrohen Schweizer Dorf

Einwohner des Schweizer Bergdorfs Brienz schauen mit wachsender Sorge auf ihre Heimat: Weil riesige Gesteinsmassen das Dorf zu zerstören drohen, mussten sie ihre Häuser am Freitag räumen. Ab 18.00 Uhr galt Alarmstufe Rot, wie die Gemeinde Albula, zu der Brienz gehört, mitteilte. Das bedeutet: In 4 bis 14 Tagen könnten sich die Felsmassen nach Messungen und Modellrechnungen in größerem Umfang lösen und herabdonnern. Ob Geröll und Steine vor dem Dorf liegen bleiben, daran vorbeirutschen oder tatsächlich Kirche und Häuser mitreißen, konnte niemand vorhersagen. Insgesamt sind bis zu zwei Millionen Kubikmeter Gestein in Bewegung.