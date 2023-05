Explosion in Ratinger Hochhaus „Ein massiver Feuerball“

Fast vier Stunden lang hatte der Mann am Donnerstag die Polizei und ein ganzes Viertel in Atem gehalten. Gegen 11.15 Uhr war es an der Tür seiner Wohnung zu einer heftigen Explosion gekommen. Dabei wurden mehrere Feuerwehrleute und zwei Polizisten verletzt – teils lebensbedrohlich. Sie wurden mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen.