Kölner Polizei ermittelt : Unbekannte verüben Farbanschlag auf Auto von Karl Lauterbach

Karl Lauterbach im Bundestag. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Unbekannte Täter haben das Stadtauto des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach in Köln mit Farbe beschmiert. Das gab Lauterbach am Samstag via Twitter bekannt. Er will sich davon aber nicht einschüchtern lassen.

Auf das Auto des SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach haben Unbekannte am Freitag in Köln einen Farbanschlag verübt. Das bestätigte am Samstag ein Polizeisprecher.

Gestern Nacht hat es meinen geliebten @smart_worldwide Stadtwagen erwischt. Farbeimer, er sieht schrecklich aus. Auch die Scheiben, ich kann ihn nicht mehr fahren. Aber wir werden nie aufgeben. Wir sind viele... https://t.co/OqSHatCHGc — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 16, 2021

Die Unbekannten hätten in der Nacht einen Farbeimer über das Auto gekippt, auch die Scheiben seien verschmutzt, er könne den Wagen nicht mehr fahren, schreibt Lauterbach.

„Aber wir werden nie aufgeben“, heißt es in der Mitteilung. Der SPD-Politiker und Arzt zählt zu den exponiertesten Persönlichkeiten in der Debatte um die Maßnahmen gegen das Coronavirus.

