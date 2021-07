Mönchengladbacher Mordkommission ermittelt : Opfer der Bluttat liegt immer noch im Krankenhaus

Mönchengladbach Gut einen Monat nach dem Verbrechen befindet sich der 39-jährige Mann langsam auf dem Weg der Besserung. Er musste mehrfach operiert werden. Das Tatmotiv gibt weiter Rätsel auf.

Die Mordkommission „Karl“ ermittelt weiterhin nach dem versuchten Tötungsdelikt am Karl-Arnz-Weg in Wickrath. Vor gut einem Monat war ein 39-jähriger Mann aus Neuss schwerst verletzt auf einem Feldweg gefunden worden. Mehrere Tage schwebte er in Lebensgefahr, musste intensiv-medizinisch behandelt werden. Auch jetzt liegt das Opfer immer noch im Krankenhaus. Wie Polizeisprecher Wolfgang Röthgens auf Nachfrage unserer Zeitung sagte, habe der Mann mehrfach operiert werden müssen, was zeige, wie schwer der 39-Jährige verletzt worden sei. Nun, mehr als vier Wochen nach der Tat, sei er aber auf dem Weg der Besserung.