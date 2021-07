Unfall in Hagen : Dreijähriger will zu Vater und wird von Auto erfasst

Dreijähriger will zu Vater und wird von Auto erfasst

Unfall in Hagen

Hagen Ein Dreijähriger ist in Hagen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Junge wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst, als er zu seinem Vater laufen wollte.

Der Dreijährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er war am Freitag mit seiner Mutter auf einem Gehweg unterwegs und sah seinen Vater auf der anderen Straßenseite. Schnell lief er zwischen geparkten Fahrzeugen auf diesen zu.