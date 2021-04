Kostenpflichtiger Inhalt: Auch Coesfeld verzichtet auf Start : Start der Modellprojekte in NRW verschoben

Die Gaststätten bleiben dicht: Die geplanten Öffnungen einzelner Lebensbereiche, die am 19. April im Rahmen eines Modellprojekts

Düsseldorf Nur zwei der 14 ausgewählten Modellkommunen und -kreise lagen am Montag noch unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Doch auch bei diesen beiden wird es vorerst keine Öffnungen geben. Die Zeit will man in den Kommunen nutzen, um die Konzepte weiter auszuarbeiten.