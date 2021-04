„Bundes-Notbremse“ greift : In diesen NRW-Städten treten Ausgangssperren in Kraft

In Remscheid ist die Ausgangssperre schon in Kraft getreten. Foto: Jürgen Moll

Köln Die „Bundes-Notbremse“ tritt in Teilen Nordrhein-Westfalens in Kraft: In Kreisen und Städten mit einer hoher Inzidenz gelten in Kürze nächtliche Ausgangsbeschränkungen – aber es gibt Ausnahmen. Ein Überblick.

In diesen Kreisen und Städten greifen ab Freitag oder Samstag nächtliche Ausgangssperren im Zuge der beschlossenen „Bundes-Notbremse“. Mit einem Klick auf den Stadtnamen gelangen Sie zum jeweiligen Bericht.







In mehreren NRW-Städten wurden bereits in der vergangenen Woche Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Eine Übersicht finden Sie hier:



Hagen

Köln

Krefeld

Leverkusen

Märkischer Kreis

Kreis Minden-Lübbecke

Oberbergischer Kreis

Remscheid

Siegen-Wittgenstein

Kreis Unna

Wuppertal

In den städtischen Allgemeinverfügungen sind die Ausnahmen genau definiert. Die Wohnung in der Sperrzeit verlassen darf man nur aus folgenden Gründen:



weiter Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib, Leben und Eigentum. Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der unaufschiebbaren beruflichen, dienstlichen oder akademischen Ausbildung sowie der Teilnahme ehrenamtlich tätiger Personen an Übungen und Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, jeweils die An- und Abreise auf direktem Weg zu diesen Tätigkeiten eingeschlossen. Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen. Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, insbesondere die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich. Begleitung und Betreuung von sterbenden Personen und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen Unaufschiebbare Handlungen zur Versorgung von Tieren sowie Maßnahmen der Tierseuchenprävention und zur Vermeidung von Wildschäden Sonstige vergleichbar gewichtige und unabweisbare Gründe. Spaziergänge und Individualsport für Einzelpersonen sind mittlerweile in einigen Städten auch bis 24 Uhr erlaubt.

Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 250 Euro. Für die Fahrt oder den Gang zur Arbeit ist keine Bescheinigung notwendig, aber die berufliche Tätigkeit ist glaubhaft zu machen. Das gilt auch für andere wichtige Gründe.

Mit dem Hund rausgehen ist erlaubt, sollte aber nur in Ausnahmefällen in die Zeit von 22 bis 5 Uhr fallen. Nachdem Union und SPD sich am Montag (19. April) auf einen Beginn der vorhergesehenen Ausgangssperre ab 22 Uhr und weitere Ausnahmen für Spaziergänge oder Individualsport von Einzelpersonen bis 24 Uhr geeinigt hatten, haben einige Städte ihre Regelungen angepasst. Das betrifft jedoch nicht alle: Köln etwa bleibt bei der strikten Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr. Polizei und Ordnungsdienste kontrollieren die Regeln.

(th/isr)