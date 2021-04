Oberbürgermeisterin Reker mit emotionaler Rede : Köln verhängt die Ausgangssperre ab Mitternacht

Köln Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat eine Ausgangssperre für die Stadt Köln verhängt. Diese gilt bereits ab Mitternacht.

Mit einem emotionalen Appell wandet sich die Oberbürgermeisterin an die Kölner. „Es ist ein schwere Tag für die Stadt Köln", sagte Reker in der Pressekonferenz. Es sei die letzte Maßnahme, die der Stadt zur Verfügung steht. „Die Intensivstationen sind am Limit", so die Oberbürgermeisterin. Schon heute könnten nicht mehr alle Fälle in den Kliniken medizinisch versorgt werden. Allen Anwesenden im Krisenstab sei dieser Schritt sehr schwer gefallen. „Seit dem zweiten Weltkrieg hat es eine solche Maßnahme nicht mehr gegeben.“