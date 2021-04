Kreis Viersen Das geänderte Infektionsschutzgesetz wurde am Donnerstag verkündet. Damit gilt die Corona-Notbremse im Kreis Viersen ab Freitag, 23. April. Dazu gehören auch Ausgangsbeschränkungen.

Ab Freitag, 23. April, gilt im Kreis Viersen die Corona-Notbremse mit Ausgangsbeschränkung. Grundlage ist das geänderte Infektionsschutzgesetz, das am Tag nach der Verkündigung in Kraft tritt.

Nachdem das Gesetz nun am Donnerstag, 22. April, verkündet wurde, gelte die Corona-Notbremse im Kreis Viersen damit ab Freitag, 23. April, 0 Uhr, erläuterte eine Kreissprecherin am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Ausgangssperre gilt von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens am Folgetag.