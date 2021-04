Ausgangssperre und Zoobesuch : Was ab Samstag verboten ist – und was erlaubt

Was ab Samstag verboten ist – und was erlaubt

Düsseldorf Die Bundesnotbremse regelt vieles neu, vor allem die in ganz Deutschland geltenden Ausgangssperren. Am Samstag gelten sie dort, wo die Inzidenz den Wert von 100 überschreitet. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Am Samstag tritt die Bundesnotbremse in Kraft. Das „Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ legt die Corona-Regeln bundesweit fest. Wir beantworten die wichtigsten Fragen

Die Regeln der Bundesnotbremse greifen, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgen Tagen den Wert von 100 überschreitet. Zwei Tage, nachdem der Wert überschritten wurde, gelten die neuen Corona-Regeln.

Die Ausgangssperre gilt ab 22 Uhr und dauert bis 5 Uhr an. In diesem Zeitraum ist es verboten, die eigenen vier Wände beziehungsweise das eigene Grundstück zu verlassen. Doch es gibt Ausnahmen: Wer seinen Beruf ausüben muss, gerade auf dem Weg von der oder zur Arbeit ist, darf sich in der Öffentlichkeit aufhalten. Auch die „Versorgung von Tieren“, also zum Beispiel Gassi gehen, ist gestattet.“ Jedoch ist in dem diesem Zeitraum der Verkauf von Speisen und Getränken zum mitnehmen verboten.