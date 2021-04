Nächtliche Ausgangssperre im Kreis Heinsberg ab 24. April : Corona-Notbremse – das sind die Regeln

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 lag, gelten im Kreis Heinsberg ab 24. April strenge Regeln. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Heinsberg Da der Kreis Heinsberg seit mehr als drei Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten hat, gilt ab Samstag, 24. April, eine nächtliche Ausgangssperre im gesamten Kreisgebiet. Außerdem gibt es weitere Einschränkungen.

Ab Samstag, 24. April, gilt für das gesamte Gebiet des Kreises Heinsberg die Corona-Notbremse mit Ausgangsbeschränkung. Grundlage ist das geänderte Infektionsschutzgesetz, das am Tag nach der Verkündigung in Kraft tritt. Die Einschränkungen greifen, weil der Kreis Heinsberg seit mehr als drei Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten hat. Für Freitag (23. April) meldete das Landeszentrum Gesundheit (LZG) eine 7-Tage-Inzidenz von 155,0 pro 100.000 Einwohner im Kreis Heinsberg, am Tag zuvor hatte der Wert bei 138,5 gelegen. Diese Regelungen gelten ab dem 24. April im Kreis Heinsberg: