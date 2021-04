Aktion #allesdichtmachen : Weitere Teilnehmende nehmen Stellung - viele Videos gelöscht

Berlin Kritik, Distanzierungen und neue Statements: Die Aktion #allesdichtmachen schlägt weiter Wellen. Während manche der Teilnehmenden sich nochmal äußern, verschwinden einige Videos - und eine neue Mitteilung auf der Homepage der Aktion will das Ganze einordnen.

Die Internetaktion #allesdichtmachen ist nach Ansicht von Kritikern mit Blick auf die öffentliche Meinungsbildung problematisch. Der Präsident der Deutschen Filmakademie, Schauspieler Ulrich Matthes, sagte der dpa am Samstag, er habe sich sehr gewundert über die Unterstellung in den meisten der Videos, es gäbe keinen Diskurs darüber, ob die Maßnahmen in der Pandemie berechtigt seien.