Hoher Inzidenzwert : Oberbergischer Kreis zieht Corona-Notbremse

Oberberg/Hückeswagen Die Fallzahlen in Oberberg steigen weiter, die britische Mutation nimmt Überhand, die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt über der 200er-Marke – die Kreisverwaltung hat daher reagiert: Ab Samstag, 17. April, gelten weitere Einschränkungen.

Die Lage im Kreis ist so dramatisch, wie seit Mitte Januar nicht mehr. Damals lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei fast 300, weswegen der Kreis etwa eine 15-Kilometer-Regelung eingerichtet hatte, wonach sich die Oberberger nicht weiter von ihrem Heimatort entfernen durften. Als dann die Inzidenz wieder sank – Anfang Februar lag sie bei etwas über 60 –, waren Lockerungen die Folge. Doch jetzt übernimmt die deutlich infektiösere britische Mutation B.1.1.7 „das Kommando“ – aktuell ist sie laut Kaija Elvermann, Leiterin des Gesundheitsamts, der Grund für mehr als Dreiviertel der Neuinfektionen –, und schon steigen sowohl die Fallzahlen als auch die Inzidenz, die am Donnerstag bei 208,8 (+ 1,1) lag und der kreisinternen Prognose nach erst einmal weiter steigen wird. Zudem werden die Intensivbetten in den oberbergischen Krankenhäusern sowie in den umliegenden Kreisen und Großstädten knapp, wie Landrat Jochen Hagt am Donnerstagnachmittag in einer Videokonferenz bestätigte.