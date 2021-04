Wertstoffhof in Hückeswagen : „Mini-Tauschrausch“ gibt Ausrangiertem eine neue Chance

Hückeswagen Bei der zweiten Auflage am Samstag, 24. April, gibt’s auf dem Wertstoffhof Gebrauchtes, aber noch Funktionstüchtiges – und das völlig kostenfrei.

Als Werbung für mehr Nachhaltigkeit hatten die Stadt und der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) einen Aktionstag für den 25. April vorigen Jahres auf dem Wertstoffhof, An der Schlossfabrik, geplant. Doch der „Bergische Tauschrausch“ unter dem Motto „Nix kütt fott“ war, wie so vieles, dem ersten Lockdown in der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Als im Sommer die Fallzahlen und die Inzidenz wieder deutlich abgeflacht waren, hatten sich die Organisatoren zu einem „Mini-Tauschrauch“ am 12. September entschieden. Und weil der ein Erfolg war und eine große Aktion dieser Art momentan wegen der Pandemie nicht möglich ist, der Gedanke von der Wiederverwertbarkeit gebrauchsfähiger Sachen aber gestärkt werden soll, steht für Samstag, 24. April, eine Neuauflage des „Mini-Tauschrauchs“ an. Das teilt Stefanie Heymann von der Stadtverwaltung mit. Von 14 bis 17 Uhr kann auf dem Gelände des Wertstoffhofs nach gut erhaltenen Gegenständen gestöbert werden, die von ihren Eigentümern ausrangiert wurden.