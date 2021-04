Corona in Hückeswagen und Radevormeald : Oberberg ist wieder Corona-Hotspot

Oberberg/Hückeswagen/Radevormwald Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Mittwoch wieder die 200er-Marke geknackt. Nur fünf Kreise oder kreisfreie Städte haben höhere Werte. Immerhin können ab Freitag, 16. April, die Jahrgänge 1944 und 1945 einen Impftermin buchen.

Es wird wieder kritisch: Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis lag am Mittwoch bei 207,7 – und damit so hoch wie zuletzt vor fast genau drei Monaten. Damit ist Oberberg auch wieder in der absoluten „Spitzengruppe“ unter den Kreisen und kreisfreien Städten in NRW gelandet. Nur Hagen (246,4), der Märkische Kreis (232,8), Remscheid (225,4) Siegen-Wittgenstein (214,1) und Solingen (209,1) haben höhere Werte.