Hospizgruppe Hückeswagen : Trostteddys helfen bei der Hospizarbeit

Hückeswagen Die Hospizgruppe Hückeswagen, die sich „Die Weggefährten“ nennt. hat für ihre ehrenamtliche und wichtige Arbeit der Sterbebegleitung jetzt ein wichtiges Hilfsmittel bekommen: Trostteddys. Sie erleichtern den Zugang zu den von ihnen betreuten Menschen, vor allem, wenn diese dement sind.

Sie sind knuddelig und niedlich – und sie helfen Schwerkranken und Sterbenden in der letzten Phase ihres Lebens: die sogenannten Trostteddys. Eine ganze Kiste mit diesen in Handarbeit gefertigten Teddybären, Kraken und Kuschelkissen – etwa 50 Stück an der Zahl – hat die Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“ jetzt vom Verein Trostteddy aus Bergisch Gladbach erhalten. Das ist bereits die zweite Spende dieser Art, berichtetet Schriftführerin Judith Hanke. Koordinatorin Tanja Wagner hatte die Spende entgegengenommen.